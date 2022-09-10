- Сколько ожидаю болельщиков на матч со "Спартаком"? Если бы вход был без Fan ID, как на Кубок, то было бы 30-40 тысяч. Сейчас, вероятно, будет около 10 тысяч, - приводит слова Карпина "РБ Спорт".
11 сентября в рамках 9 тура Российской премьер-лиги состоится матч "Ростов" - "Спартак", игра начнется в 19:45 МСК. С начала текущего сезона на "Ростов Арене" действует система Fan ID, из-за чего резко уменьшилась ее посещаемость. Так, матч 7 тура РПЛ "Ростов" - ЦСКА, который прошел в воскресенье 28 августа, посетило 8 616 человек; при этом на состоявшейся вечером в среду 31 августа игре Кубка России "Ростов" - "Динамо", где электронный паспорт Fan ID не требовался, было 28 913 болельщиков. В апреле 2022 года матч 26 тура РПЛ-2021/2022 "Ростов" - "Спартак" посетило 25 082 зрителя.
Карпин: сторонники Fan ID не сталкивались с нюансами. Вместо упрощения пропуска на стадион нам его затруднили
Карпин рассказал, сколько болельщиков ожидает на матче "Ростов" - "Спартак"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о своих ожиданиях по посещаемости домашнего матча 9 тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: РПЛ