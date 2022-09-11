"Судья Иванов два абсолютно одинаковых момента с Ионовым и Олусегуном трактует диаметрально противоположным образом… Мы будем настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА — "Краснодар" и ошибок судьи Иванова. Возможно, с привлечением для данного расследования правоохранительных органов", - цитирует функционера "Чемпионат".
Напомним, в ходе матча 9-го тура между ЦСКА и "Краснодаром" арбитр встречи Сергей Иванов назначил три 11-метровых удара в ворота южан. Их реализовали Хорхе Карраскаль, Федор Чалов и Хесус Медина. В результате подопечные Владимира Федотова одержали разгромную победу над "быками" со счетом 4:1.
"Краснодар" после 9-ти туров остается на третьем месте в таблице чемпионата России, в активе команды – 17 очков. ЦСКА закрепился на второй строчке, на счету "армейцев" 20 баллов.
"Краснодар" хочет привлечь правоохранительные органы для расследования работы судейства в матче с ЦСКА
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг раскритиковал работу судейства на матче против ЦСКА в 9-м туре РПЛ.
Фото: РПЛ