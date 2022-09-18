По данным источника, черногорский футболист сегодня на правах свободного агента может подписать контракт с "Сочи".
Ранее агент Джорджевича заявил, что 28-летний нападающий входит в сферу интересов трех клубов Российской Премьер-лиги.
Предыдущий сезон Джорджевич провел в "Вайле" из чемпионата Дании. Он вышел на поле в 20-ти матчах национального первенства и записал на свой счет 5 забитых мячей.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: "Сочи" сегодня подпишет контракт с Лукой Джорджевичем
Экс-форвард "Зенита" и "Локомотива" Лука Джорджевич может продолжить карьеру в России.
Фото: РПЛ