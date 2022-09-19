Источник назвал срок контракта Луки Джорджевича с "Сочи"

Форвард Лука Джорджевич подписал с "Сочи" контракт сроком на один сезон с опцией продления еще на год.

Фото: ФК "Зенит"





Сочинцы объявили о переходе экс-нападающего "



Предыдущий сезон Джорджевич провел в клубе чемпионата Дании "Вайле". Он принял участие в 20-ти играх национального первенства, в которых отметился пятью голами.



Источник: " По данным источника, южане подписали с черногорским футболистом соглашение по формуле "1+1".Сочинцы объявили о переходе экс-нападающего " Зенита ", " Локомотива " и тульского "Арсенала" сегодня. 28-летний черногорец будет выступать под 11-м игровым номером.Предыдущий сезон Джорджевич провел в клубе чемпионата Дании "Вайле". Он принял участие в 20-ти играх национального первенства, в которых отметился пятью голами.Источник: " Чемпионат