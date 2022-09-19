"У "Сочи" не была укомплектована линия атаки. У нас много травмированных футболистов. Я бы не сказал, что чистых номинальных форвардов у нас много. Договорились с Лукой на контракт один плюс один", - цитирует функционера "Чемпионат".
"Сочи" объявил о подписании контракта с Джорджевичем сегодня. Черногорский нападающий имеет опыт выступлений в Российской Премьер-лиге – он защищал цвета "Зенита", тульского "Арсенала" и "Локомотива". Минувший сезон 28-летний футболист провел в чемпионате Дании, играя за "Вайле", и забил 5 мячей в 20-ти матчах турнира.
Гендиректор "Сочи" объяснил, почему клуб подписал Джорджевича
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался о подписании форварда Луки Джорджевича.
ПФК "Арсенал Тула"