Ранее в СМИ появилась информация, что бразильские футболисты хотят получить российские паспорта, чтобы уменьшить траты на налоги. Сообщалось, что при этом речь не идет о смене футбольного гражданства.
"Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива. Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорта. Ждем ответа насколько это реально", - заявили "СЭ" в пресс-службе петербургского клуба.
Малком перешел в "Зенит" в 2019 году, Клаудиньо выступает за петербуржцев с 2021 года.
В текущем сезоне Малком за сине-бело-голубых провел 12 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. В общей сложности 25-летний игрок сыграл в 87 матчах, на его счету 23 забитых мяча.
Клаудиньо в сезоне-2022/23 за "Зенит" сыграл в 9 матчах, забил в них 1 мяч и стал автором 3 голевых пасов. Всего за российский клуб он провел 40 матчей, в которых забил 11 голов.
В "Зените" прокомментировали намерение Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство
Пресс-служба "Зенита" отреагировал на новость, что бразильские полузащитники команды Малком и Клаудиньо хотят получить российское гражданство.
Фото: ФК "Зенит"