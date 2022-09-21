- Пусть Макаров купит билеты в цирк судье. За такие слова я бы дал 10 матчей. Футболист получает зарплату за то, что тренируется и выходит на поле играть в футбол. Если команда проиграла, то спроси в первую очередь себя - почему ты не забил. А у них получается так, что кто-то всё время виноват в поражении, но только не они. Слова про билеты в цирк - это очень плохо, и за такое надо наказывать. КДК пожалел Макарова, дав всего лишь 2 матча, - передает слова Силкина "Чемпионат".
Ранее официальный телеграм-канал Российского футбольного союза сообщил о дисквалификации атакующего полузащитника московского "Динамо" Дениса Макарова на 2 матча РПЛ, один из которых условно. Причиной дисквалификации стало саркастическое предложение Макарова подарить билеты в цирк лайнсмену проигранного бело-голубыми домашнего матча 10 тура Российской премьер-лиги против петербургского "Зенита" (0:2) Алексею Луневу.
КДК дисквалифицировал Макарова на два матча за слова арбитру про билеты в цирк
Силкин: КДК пожалел Макарова, дав 2 матча дисквалификации за слова судье про билеты в цирк. Я бы дал 10 матчей
Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал дисквалификацию вингера бело-голубых Дениса Макарова за реплику в адрес лайнсмена матча 10 тура с "Зенитом" (0:2).
Фото: ТАСС