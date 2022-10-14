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"Ростов" обратится в ЭСК по судейству матча с "Уралом"

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС по итогам матча 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" (1:2).
Фото: ФК "Ростов"
После окончания матча в своем телеграм-канале пресс-служба "Ростова" опубликовала разбор спорных эпизодов игры бывшим арбитром Игорем Федотовым. По мнению судьи, арбитр встречи Евгений Турбин ошибочно не назначил 2 пенальти в ворота "Урала", а также принял неверное решение, не удалив полузащитника гостей Ибрагима Сиссе , который попал шипами в ногу форварда "Ростова" Николая Комличенко.

"Будем обращаться в ЭСК из-за судейства матча с "Уралом". Да, к нам предвзято относятся. Мы знаем, какие рекомендации по нам дают на судейском комитете. К примеру, предвзятое отношение к Комличенко. Чтобы не свистели на нем лишние фолы. Мы знаем, что там происходит, с какими заданиями они сюда приезжают", - цитирует Рыскина РБ Спорт.

Единственный гол в составе ростовчан забил Роман Тугарев, он реализовал пенальти, который был назначен после просмотра видеоповтора. Победу гостям принесли точные удары Лазара Ранджеловича и Рая Влута.

"Ростов" с 25 очками располагается на 2-м месте в Российской Премьер-лиге.

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Ростов Урал Рыскин РФС
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