Напомним, ранее сегодня появилось видео с конфликтом между наставниками ЦСКА и "Спартака" в ходе дерби. Главный тренер "армейцев" Владимир Федотов, реагируя на эмоциональное поведение Гильермо Абаскаля, назвал его клоуном и предложил уехать из страны.
"Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА", - цитирует Салихову "СЭ".
Встреча между ЦСКА и "Спартаком" закончилась результативной ничьей (2:2). На гол Федора Чалова красно-белые ответили точными ударами Антона Зиньковского и Александра Соболева, после чего тот же Чалов принес хозяевам ничью, оформив дубль.
Зарема - о Федотове: человек разговаривает как конюх. Органично для ЦСКА
Зарема Салихова высказалась о нашумевшем видео с участием Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.
Фото: ПФК ЦСКА