Ранее СМИ сообщили, что донской клуб зимой готов сделать предложение петербуржцам готов сделать "Ростов". Отмечалось, что в переходе игрока лично заинтересован главный тренер донского клуба Валерий Карпин.
"Вопрос ни к времени и ни к месту. Без комментариев", - приводит слова Медведева "СЭ".
В нынешнем сезоне Сутормин провел 11 матчей во всех турнирах (562 минуты), результативными действиями он не отметился. Два матча подряд Алексей остается на скамейке запасных сине-бело-голубых.
Сутормин перешел в "Зенит" в 2019 году. Контракт 28-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.
В "Зените" не стали комментировать слухи об интересе "Ростова" к Сутормину
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе "Ростова" к полузащитнику команды Алексею Сутормину.
Фото: ФК "Зенит"