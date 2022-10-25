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В "Зените" не стали комментировать слухи об интересе "Ростова" к Сутормину

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе "Ростова" к полузащитнику команды Алексею Сутормину.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее СМИ сообщили, что донской клуб зимой готов сделать предложение петербуржцам готов сделать "Ростов". Отмечалось, что в переходе игрока лично заинтересован главный тренер донского клуба Валерий Карпин.

"Вопрос ни к времени и ни к месту. Без комментариев", - приводит слова Медведева "СЭ".

В нынешнем сезоне Сутормин провел 11 матчей во всех турнирах (562 минуты), результативными действиями он не отметился. Два матча подряд Алексей остается на скамейке запасных сине-бело-голубых.

Сутормин перешел в "Зенит" в 2019 году. Контракт 28-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.


Зенит Сутормин Медведев Ростов Российские трансферы
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