"Помню, были разговоры о Боснии и Герцеговине, но не знаю, состоится ли этот матч. На самом деле то, что мы нашли соперника — уже хорошо. Все равно это опыт игры на международной арене. Нужно ценить то, что сейчас имеешь", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Об организации контрольной встречи с Таджикистаном стало известно 28 октября. Игра пройдет в Душанбе и запланирована на 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
В сентябре россияне в Бишкеке сыграли против команды Киргизии и одержали победу со счетом 2:1. В составе российской сборной голами отличились Александр Соболев и Даниил Уткин.
Сафонов – об игре со сборной Таджикистана: уже хорошо, что мы нашли соперника
Вратарь сборной России и "Краснодара" Матвей Сафонов поделился мнением о предстоящем матче с национальной командой Таджикистана в ноябре.
Фото: РФС