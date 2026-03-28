Игрок сборной Никарагуа: мы могли обыграть Россию, точно были не хуже

"Я считаю, что мы могли обыграть сборную России - на поле мы показали, что способны на это.Но удаление сломало эту игру. К тому же пенальти, назначенный в наши ворота, повлиял на нас. Мы уважаем и признаем уровень сборной России, но мы точно не были хуже, когда играли в равных составах", - сказал Монтес "РБ Спорту".
Вчера, 27 марта, состоялся товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Встреча прошла в Краснодаре на "Ozon Арене". Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 3:1.
В составе хозяев голами отличились левый вингер Лечи Садулаев, полузащитник Александр Головин и форвард Константин Тюкавин, реализовавший пенальти. За гостей мяч забил левый защитник Оскар Асеведо. В начале второго тайма красную карточку получил защитник Никарагуа Кристиан Рейес.