Енисей
1 - 0
Уфа
Волга Ул
15:00
Спартак Кострома
Нефтехимик
17:30
Шинник
Факел
18:00
КАМАЗ

Краснодар
17:00
Амкал
Зенит
19:00
Кайрат

Игрок сборной Никарагуа: мы могли обыграть Россию, точно были не хуже

Футболист сборной Никарагуа Якоб Монтес высказался о матче против России.
Фото: РФС
Якоб Монтес заявил, что сборная Никарагуа была не хуже России, когда команды играли в равных составах.

"Я считаю, что мы могли обыграть сборную России - на поле мы показали, что способны на это.
Но удаление сломало эту игру. К тому же пенальти, назначенный в наши ворота, повлиял на нас. Мы уважаем и признаем уровень сборной России, но мы точно не были хуже, когда играли в равных составах", - сказал Монтес "РБ Спорту".

Вчера, 27 марта, состоялся товарищеский матч между сборными России и Никарагуа. Встреча прошла в Краснодаре на "Ozon Арене". Подопечные Валерия Карпина одержали победу со счетом 3:1.

В составе хозяев голами отличились левый вингер Лечи Садулаев, полузащитник Александр Головин и форвард Константин Тюкавин, реализовавший пенальти. За гостей мяч забил левый защитник Оскар Асеведо. В начале второго тайма красную карточку получил защитник Никарагуа Кристиан Рейес.

