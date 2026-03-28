По данным источника, полузащитник сборной России Даниил Фомин получил повреждение в товарищеском матче с Никарагуа (3:1) и не сыграет против Мали.
Отмечается, что травма не является серьезной, и хавбек "Динамо" может восстановиться к игре 23-го тура РПЛ с "Оренбургом", которая состоится 4 апреля.
Фомин начал встречу с национальной командой Никарагуа в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте.
Источник: "СЭ"
Полузащитник сборной России получил травму и не сыграет с Мали - "СЭ"
