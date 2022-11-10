– То, что в "Зените" в основном составе играет максимальное количество легионеров – это нормально. Такое случается и в Англии, и в Испании. Это бывает не только в России. Никто в современных командах не смотрит на паспорт. Смотрят только на уровень мастерства, – приводит слова Аршавина "СЭ".
В составе "Зенита" играет сразу несколько бразильских футболистов: Вендел, Малком, Сантос, Родригао, Клаудиньо, Иван и Мантуан, колумбийцы Барриос и Кассьерра, хорват Ловрен. Большая часть из них регулярно выходит в основном составе клуба из Санкт-Петербурга. К примеру, в предыдущем матче "Зенита" с грозненским "Ахматом" в старте появились шесть легионеров. При этом в составе не было Родригао и Кассьерры, которые появляются на поле чаще, чем Иван и Мантуан. Малком и Клаудиньо недавно продлили свои контракты с "Зенитом" до конца сезона-2026/27.
Аршавин: то, что в "Зените" в основном составе играет максимальное количество легионеров – это нормально
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о большом количестве легионеров в составе клуба.
Фото: ФК "Зенит"