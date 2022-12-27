"На данный момент Илья Агапов является игроком "Пари НН". Сейчас с ЦСКА нет никаких договорённостей. Есть ли к нему интерес? Да, им интересуются несколько клубов РПЛ", - приводит слова Измайлова "Чемпионат".
Напомним, ранее "Чемпионат" сообщал, что о трансфере Агапова с "Пари НН" договорился ЦСКА. Защитник выступает за нижегородцев с лета этого года. Он провел за команду 16 матчей.
До этого Агапов играл за "Спартак-2" и "Рубин". Его контракт с "Пари НН" рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего центрального защитника в 1 млн евро.
Гендиректор "Пари НН" Измайлов: Агаповым интересуется несколько клубов РПЛ. С ЦСКА сейчас нет никаких договоренностей
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов рассказал, что на защитника нижегородцев Илью Агапова претендует несколько клубов РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"