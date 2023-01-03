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Григорий Иванов: может, выйдем на область с предложением переименовать "Екатеринбург Арену" в честь Пеле

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Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал предложение президента ФИФА Джанни Инфантино назвать в честь Пеле по стадиону в каждой стране мира.
Фото: Getty Images
- Пеле был великим футболистом. Стоит увековечить его память. Хорошая идея. Может, она воплотится в жизнь. Я лично "за". Посмотрим, как будет. Нет ли у меня желания назвать в честь Пеле стадион в Екатеринбурге? Я же говорю, что "за". Но решение будет коллективным. Наш стадион принадлежит области. Посмотрим. Мы, может, выйдем с таким предложением, - передает слова Иванова "РБ Спорт".

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил назвать именем ушедшего из жизни легендарного бразильского нападающего Пеле по стадиону в каждой стране мира. 82-летний экс-форвард Пеле ушел из жизни 29 декабря 2022 года, церемония прощания с единственным в истории трехкратным чемпионом мира началась 2 января 2023 года и завершится сегодня, 3 января. Домашний стадион "Урала" "Екатеринбург Арена" является одним из спортивных объектов, принимавших в 2018 году Чемпионат мира в России, и был специально построен к этому событию.


Урал Пеле Инфантино Иванов Г
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