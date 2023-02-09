- Я считаю, что не надо переносить матч из Ульяновска в Санкт-Петербург. Если поле позволит играть, почему мы должны переносить такую игру? Мы должны порадовать болельщиков, не каждый день в Ульяновск приезжает "Зенит". Мы считаем, что надо проводить матч дома, - передает слова Данилкина Metaratings.ru.
25 февраля ульяновская "Волга" должна провести домашний матч первого этапа 1/4 финала нижней сетки плей-офф Кубка России против петербургского "Зенита". Ранее стало известно, что РФС может не допустить домашний стадион Волги в Ульяновске к проведению игры из-за состояния газона. Резервными аренами для этой встречи заявлены стадионы в Жигулевске и Нижнекамске, при этом сторона "Зенита" предлагает провести матч на "Газпром Арене".
"Волга" и "Зенит" могут сыграть матч Кубка России в Нижнекамске
Защитник "Волги" Данилкин: не надо переносить кубковый матч в Петербург. Не каждый день в Ульяновск приезжает "Зенит"
Защитник ульяновской "Волги" Егор Данилкин прокомментировал информацию о возможном переносе матча первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России против "Зенита" в другой город.
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