Ранее Чалов заявил, что никому не интересно играть в Лиге чемпионов АФК.
"Ни в коем случае не хотел обидеть ни болельщиков азиатских команд, ни клубы, выступающие в Лиге чемпионов АФК, ни принизить их уровень футбола. Размышлял исключительно со стороны интересов обычного болельщика. Поэтому теперь моя мечта — еще не раз сыграть именно в европейской Лиге чемпионов", - цитирует Чалова Sport24.
Напомним, ранее на исполкомах РФС в конце декабря неоднократно обсуждалась идея о выходе из состава УЕФА и переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Сообщалось, что УЕФА рассмотрит вопрос о выходе России в срок до полугода, если заявление было бы подано до конца 2022 года, но в итоге РФС заявил о создании совместной с УЕФА рабочей группы для возвращения России к международным соревнованиям.
Чалов: никому неинтересно играть в АФК. Ни один человек не смотрит азиатскую ЛЧ
Чалов: не хотел обидеть азиатских болельщиков, но моя мечта - еще раз сыграть в европейской Лиге чемпионов
Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал свои слова об отсутствии интереса к азиатским соревнованиям.
Фото: ПФК ЦСКА