- Отрицательно отношусь к натурализации футболистов. Тем более в нынешней ситуации, когда сборная не играет в турнирах и переход иностранцев не имеет никакого отношения к футболу. Суть в том, чтобы не считаться легионерами, не более того. Здесь играют роль денежные интересы самих футболистов. Налог на прибыль будет уменьшен до 15%, сейчас же они платят гораздо больше - в этом основная причина, - передает слова Хомухи Sport24.
Ранее появилась информация, что бразильским футболистам "Зенита" - 25-летнему атакующему полузащитнику Малкому и 26-летнему хавбеку Клаудиньо - одобрено получение российского гражданства, весной 2023 года игроки смогут получить паспорта России. При этом оба зенитовца выступали в составе олимпийской сборной Бразилии на Олимпиаде-2020 в Токио, где стали победителями футбольного турнира.
В текущем сезоне на счету Малкома 15 голов и 7 голевых передач в 23 матчах за "Зенит" во всех турнирах, Клаудиньо отметился 3 голами и 8 результативными пасами в 19 матчах.
Хомуха - о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо: денежные интересы. Налог на прибыль будет уменьшен - в этом причина
Экс-полузащитник "Зенита" Дмитрий Хомуха высказал своем отношение к оформлению российского гражданства для бразильских полузащитников сине-бело-голубых Малкома и Клаудиньо.
Фото: РПЛ