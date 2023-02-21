- Я могу сказать только одну фразу - это на тысячу процентов неправда, - передает слова Давида Захаряна Metaratings.ru.
Ранее итальянский инсайдер Николо Скира опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что 19-летний полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян находится в шаге от трансфера в стамбульский "Галатасарай", также содержащее финансовые условия потенциальной сделки. До этого тему возможного перехода Захаряна в "Галатасарай" активно продвигали турецкие СМИ. Трансферное окно в Турции закрыто с 18 февраля.
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Брат Захаряна - о возможном переходе Арсена в "Галатасарай": это на тысячу процентов неправда
Брат 19-летнего полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна Давид отреагировал на информацию о том, что футболист близок к переходу в турецкий "Галатасарай".
Фото: AFP