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Брат Захаряна - о возможном переходе Арсена в "Галатасарай": это на тысячу процентов неправда

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Брат 19-летнего полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна Давид отреагировал на информацию о том, что футболист близок к переходу в турецкий "Галатасарай".
Фото: AFP
- Я могу сказать только одну фразу - это на тысячу процентов неправда, - передает слова Давида Захаряна Metaratings.ru.

Ранее итальянский инсайдер Николо Скира опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что 19-летний полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян находится в шаге от трансфера в стамбульский "Галатасарай", также содержащее финансовые условия потенциальной сделки. До этого тему возможного перехода Захаряна в "Галатасарай" активно продвигали турецкие СМИ. Трансферное окно в Турции закрыто с 18 февраля.

Захарян - в изложении турецких СМИ: я правда хочу перейти в "Галатасарай", надеюсь, что трансфер состоится

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Динамо Галатасарай Захарян Российские трансферы
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