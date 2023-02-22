- В день игры будет холодно, а "Локомотив" - самый продуваемый стадион из тех, которые есть в Москве. Поэтому погода и поле могут все преимущества "Спартака" нивелировать, и игроки на поле будут мучиться. Если так и произойдет, то голов будет мало. Поле и погода не позволят случиться голевой феерии, - передает слова Мора "РБ Спорт".
22 февраля на московской "РЖД Арене" должен пройти первый матч из двухматчевого противостояния 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Локомотив" - "Спартак", начало игры запланировано на 20:00 по столичному времени. Встреча может не состояться из-за низких температур в Москве - по прогнозу на 22 февраля, днем в столице ожидается около 12 градусов мороза по Цельсию, ночью - около 17 градусов, при этом отмена игры возможна при температуре ниже 15 градусов мороза.
Мор: у "Локомотива" - самый продуваемый московский стадион, погода может нивелировать все преимущества "Спартака"
Экс-защитник "Спартака" Эдуард Мор дал прогноз на выездной кубковый матч красно-белых против московского "Локомотива".
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