Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Ростов
17:30
УралНе начат
П1 2.5X 3.25П2 3
Локомотив
20:00
СпартакНе начат
П1 4.2X 3.45П2 2.03

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
РБ Лейпциг
23:00
Манчестер СитиНе начат
П1 4.4X 3.7П2 1.91
Интер
23:00
ПортуНе начат
П1 1.76X 3.75П2 5.4
Реклама лига ставок Сделать ставку

Мор: у "Локомотива" - самый продуваемый московский стадион, погода может нивелировать все преимущества "Спартака"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-защитник "Спартака" Эдуард Мор дал прогноз на выездной кубковый матч красно-белых против московского "Локомотива".
Фото: Getty Images
- В день игры будет холодно, а "Локомотив" - самый продуваемый стадион из тех, которые есть в Москве. Поэтому погода и поле могут все преимущества "Спартака" нивелировать, и игроки на поле будут мучиться. Если так и произойдет, то голов будет мало. Поле и погода не позволят случиться голевой феерии, - передает слова Мора "РБ Спорт".

22 февраля на московской "РЖД Арене" должен пройти первый матч из двухматчевого противостояния 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Локомотив" - "Спартак", начало игры запланировано на 20:00 по столичному времени. Встреча может не состояться из-за низких температур в Москве - по прогнозу на 22 февраля, днем в столице ожидается около 12 градусов мороза по Цельсию, ночью - около 17 градусов, при этом отмена игры возможна при температуре ниже 15 градусов мороза.


Кубок России Локомотив Спартак Мор
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Сафонов: Галицкий — очень интересный человек, но с ним очень тяжело спорить 3
Агент: у Кейта Бальде есть все для того, чтобы стать лучшим игроком сезона
Агент Джорджевича: "Сочи" еще не связывался насчет продления контракта Луки
Чорлука – о Дзюбе: грязный, грязный, грязный игрок
Клаудиньо: если я и покину "Зенит", то только в открытую дверь, никакого бегства с моей стороны не будет 4
Официально: "Енисей" взял в аренду у "Сочи" Ушатова
Мейра: Семак в будущем возглавит европейскую команду 4
Шелия - о кубковом матче "Уфы" и "Ахмата": все со сборов, играть на полусогнутых не получится
Ещенко о матче "Локомотив" - "Спартак": игра состоится, если -30 не ударит. Мы в Томске при -16 играли, не жаловались
Аршавин: думаю, кубковое дерби "Локомотива" и "Спартака" состоится. Обычно никто не хочет переноса на другую дату 1
Бериша: тяжелее всего за шесть лет игры в РПЛ мне было против Адамова из "Урала"
"Локомотив" продал на матч Кубка России со "Спартаком" свыше 14 тысяч билетов
Мор: бразильцы "Зенита" на таких полях, как у "Волги", играть не привыкли, им будет очень тяжело 1
Мейра: "Зенит" - лучший клуб в России, сильнейший в последние несколько лет. Конечно, у него больше всего болельщиков 14
Мор: у "Локомотива" - самый продуваемый московский стадион, погода может нивелировать все преимущества "Спартака" 10