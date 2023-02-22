- На данный момент реализовано 14 200 билетов, - передает слова представителя пресс-службы "Локомотива" ТАСС.
Матч "Локомотив" - "Спартак" в рамках первой встречи двухматчевого противостояния 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России должен пройти сегодня, 22 февраля, на столичной "РЖД Арене", начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. При этом существует риск переноса матча из-за погодных условий - в случае, если температура воздуха перед началом игры опустится ниже 15 градусов мороза, для ее проведения потребуется согласие обеих команд и главного арбитра.
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"Локомотив" продал на матч Кубка России со "Спартаком" свыше 14 тысяч билетов
В пресс-службе "Локомотива" рассказали о количестве проданных билетов на матч 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России с московским "Спартаком".
Фото: "МК"