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"РБ Спорт": "Химки" могут уволить Гогниева из-за конфликта с игроками, решение будет принято в течение дня

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По информации источника, руководство "Химок" рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Спартака Гогниева.
Фото: ФК "Химки"
Руководство подмосковных "Химок" может уволить со своего поста главного тренера Спартака Гогниева, сообщают СМИ. По данным источника, такое решение может быть принято по итогам расследования обстоятельств конфликта, произошедшего между наставником красно-черных и отстраненными от работы с основным составом игроками - полузащитником Аязом Гулиевым и защитником Дмитрием Тихим. Сообщается, что решение о продолжении или прекращении сотрудничества с 42-летним специалистом должно быть принято в течение дня.

Ранее появилась информация о конфликте между главным тренером "Химок" Спартаком Гогниевым и двумя отстраненными от работы с командой футболистами - хавбеком Аязом Гулиевым и центральным защитником Дмитрием Тихим. Сообщалось, что наставник красно-черных начал разговор с игроками на повышенных тонах из-за того, что они не успели закончить индивидуальную тренировку в тренажерном зале до прихода основного состава, после чего продолжил конфликт с ними на базе, при этом инцидент едва не перерос в драку.

"Химки" занимают 15 место в турнирной таблице РПЛ с 13 набранными очками в 18 матчах. В 18 туре чемпионата красно-черные сыграли выездную ничью с "Факелом" (1:1), в рамках 19 тура им предстоит провести гостевой матч с "Зенитом".

Источник: "РБ Спорт"

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Химки Гогниев Гулиев Тихий
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