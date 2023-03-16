- Что касается Евгения Кукуляка, то у него очень низкая итоговая оценка - соответственно, он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое-то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге, - передает слова Каманцева Matchtv.ru.
36-летний арбитр категории ФИФА Евгений Кукуляк работал в качестве главного рефери на матче второго этапа четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России "Зенит" - "Динамо" (1:1, пен. 4:5). На 66 минуте встречи Кукуляк после личного видеопросмотра принял решение не назначать пенальти в ворота "Зенита" за удар по ноге нападающего "Динамо" Константина Тюкавина со стороны полузащитника Клаудиньо, о котором сигнализировал ВАР Павел Кукуян. Это судейское решение вызвало бурный общественный резонанс.
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Каманцев: Кукуляк какое-то время не сможет претендовать на назначения, возобновит работу в Первой лиге
Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев прокомментировал работу рефери Евгения Кукуляка.
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