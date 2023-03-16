- В эпизоде с падением в штрафной Мартинса эксперты единогласно посчитали, что ВАР должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11-метровый штрафной удар, - цитирует Каманцева Matchtv.ru.
На 24 минуте первого полуфинального матча верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Спартак" - "Урал" (1:1) главный рефери Сергей Карасев продолжил игру, проигнорировав эпизод с падением в штрафной гостей полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса после контакта с защитником гостей Сильвие Бегичем. Видеоповтор показал, что Бегич совершил отмашку в лицо Мартинсу. ВАР Анатолий Жабченко обсудил с Карасевым этот эпизод, однако главный рефери не пошел к монитору для личного видеопросмотра и продолжил игру.
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Каманцев - о падении Мартинса в матче "Спартак" - "Урал": эксперты единогласно посчитали - следовало назначить пенальти
Руководитель судейского департамента РФС Павел Каманцев прокомментировал спорный эпизод из первого матча 1/2 финала верхней сетки плей-офф Кубка России "Спартак" - "Урал" (1:1).
Фото: РПЛ