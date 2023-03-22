Под руководство 50-летнего специалиста "Торпедо" одержало единственную победу с середины октября прошлого года.
– Игра "Торпедо" при Талалаеве изменилась, она менялась в лучшую сторону. Его уход мне непонятен. Считаю, что руководство поторопилось с этим решением. Теперь у Андрея Викторовича появится больше времени на телевидении в роли эксперта. Теперь команда вряд ли выберется с последнего места. Наверное, у Талалаева было другое мнение. Он пытался исправить ситуацию, но не все зависело от него. Руководство клуба и акционеры посчитали, что вкладывать деньги для сохранения места в РПЛ нецелесообразно.
Как оцениваю работу Талалаева в "Торпедо"? Он отработал всего десять – двенадцать матчей. Это по сути два с половиной месяца работы. Не могу оценить работу Андрея Викторовича. Команда стала мобильной, стала быстрее играть в футбол. Это плюс. То, что "автозаводцы" набирают мало очков – это минус, – приводит слова Тукманова "РБ Спорт".
22 марта московское "Торпедо" официально объявило о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Андреем Талалаевым по взаимной договоренности сторон. Под руководством 50-летнего российского специалиста "Торпедо" замыкает таблицу РПЛ и является безоговорочным аутсайдером высшего дивизиона. За двадцать туров черно-белые набрали всего десять очков, включая техническую победу над "Пари НН" (3:0).
Отставание от зоны стыковых матчей составляет семь баллов. От спасительного 12-го места команду отделяют десять очков. В следующем туре 2 апреля "Торпедо" на выезде встретится с "Ростовом", занимающим вторую строчку в чемпионате России с 41 очком.
Отметим, что Талалаев проработал в команде всего пять месяцев.
Тукманов: игра "Торпедо" при Талалаеве менялась в лучшую сторону. Его уход мне непонятен
Экс-президент "Торпедо" Александр Тукманов раскритиковал решение руководства московского клуба прекратить сотрудничество с главным тренером команды Андреем Талалаевым.
Фото: ФК "Торпедо"