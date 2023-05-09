По сведениям СМИ, руководство ЦСКА приняло решение сохранить 28-летнего крайнего защитника Мойзеса. Клуб воспользуется опцией выкупа игрока. Отмечается, что сам футболист хочет остаться в Москве.
Напомним, Мойзес, права на которого принадлежат "Интернасьоналу", выступает за ЦСКА на правах аренды. В футболке московского коллектива бразилец сыграл 31 встречу. В них он забил 1 гол. Также в активе защитника 3 голевых паса. ЦСКА на данный момент с 51 турнирным баллом располагается на 2-й позиции.
Источник: Bobsoccer
Bobsoccer: ЦСКА принял решение выкупить Мойзеса
Бразильский футболист Мойзес, скорее всего, останется в ЦСКА на следующий сезон.
Фото: "Чемпионат"