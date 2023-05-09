Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал
22:00
Манчестер СитиНе начат

Bobsoccer: ЦСКА принял решение выкупить Мойзеса

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бразильский футболист Мойзес, скорее всего, останется в ЦСКА на следующий сезон.
Фото: "Чемпионат"
По сведениям СМИ, руководство ЦСКА приняло решение сохранить 28-летнего крайнего защитника Мойзеса. Клуб воспользуется опцией выкупа игрока. Отмечается, что сам футболист хочет остаться в Москве.

Напомним, Мойзес, права на которого принадлежат "Интернасьоналу", выступает за ЦСКА на правах аренды. В футболке московского коллектива бразилец сыграл 31 встречу. В них он забил 1 гол. Также в активе защитника 3 голевых паса. ЦСКА на данный момент с 51 турнирным баллом располагается на 2-й позиции.

Источник: Bobsoccer


Мойзес ЦСКА Интернасьонал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Зиньковский – о работе рефери в матче с "Зенитом": мне показалось, что нормально судили, вроде все по делу 1
Камоцци: если "Спартак" не попадёт в топ-3 РПЛ — это не будет провалом 1
Рианчо: ЦСКА займет второе место в РПЛ 1
Bobsoccer: ЦСКА принял решение выкупить Мойзеса 1
Нападающий "Оренбурга" Воробьев: в следующем сезоне мы можем побороться даже за медали
Сергеев: забитый мяч "Спартаку" в чемпионском матче — самый важный гол в карьере
Джикия: "Спартак" является конкурентом "Зенита". Увидел положительные моменты в последней игре с петербуржцами 3
AFP: Месси летом перейдёт в "Аль-Хиляль". Клуб из Саудовской Аравии достиг соглашения с аргентинцем 2
Тренер "Ференцвароша" Ромащенко: первая из задач — выход в групповой турнир Лиги чемпионов
Кучаев - о Хвиче Кварацхелии: как можно было забивать мало в России, но много — в Италии?
Салихова: я бы предложила создать футбольный Оскар и номинировать всех Егоровых за вклад в звезду "Зенита" 16
Иван Сергеев: лучший игрок РПЛ в этом году? Малком, а лучший тренер — Семак
Семак одержал 100 побед с "Зенитом" в РПЛ
"Челси" провел переговоры с "Баварией" по трансферу Мане
Мелкадзе: сезон получился провальным для "Сочи"