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Спортдиректор "Ростова" Рыскин: наша задача - сохранить состав. Предложений по Глебову от "Спартака" не поступало

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Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал информацию о трансферном интересе московского "Спартака" к опорному полузащитнику желто-синих Данилу Глебову.
Фото: РПЛ
- Наша задача сохранить состав и, напротив, не расстаться с кем-либо из лидеров, а укрепиться перед новым сезоном. Что касается будущего нашего капитана Данила Глебова, то предложений не поступало, - передает слова Рыскина "РБ Спорт".

Ранее появилась информация, что московский "Спартак" хотел бы выкупить трансфер 23-летнего капитана и опорного хавбека "Ростова" Данила Глебова. По данным источников, красно-белые готовы предложить за футболиста сборной России 6-7 миллионов евро, при этом сообщалось, что желто-синие готовы отпустить Глебова не менее чем за 10 миллионов. Информация о трансферном интересе "Спартака" к Данилу появлялась также летом 2022 года и зимой 2023 года.

В текущем сезоне на счету Глебова 37 матчей за клуб во всех турнирах, 4 забитых гола и 5 результативных передач.

Журналист Карпов: "Спартак" готов предложить 6-7 млн евро за хавбека "Ростова" Глебова


Ростов Спартак Глебов Рыскин Российские трансферы
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