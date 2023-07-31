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Спортивный директор "Лацио" объяснил причину срыва возможного перехода Захаряна

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Спортивный директор римского "Лацио" Анджело Фабиани рассказал, что стало причиной срыва возможной сделки с московским "Динамо" по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"
- Трансфер Захаряна сорвался по причине того, что у нас нет места для игрока не из ЕС, - передает слова Фабиани Sport24.

Ранее спортивный директор "Лацио" Анджело Фабиани подтвердил, что сделка между римским клубом и московским "Динамо" по переходу в итальянский чемпионат 20-летнего атакующего хавбека сборной России Арсена Захаряна не состоится. В текущем сезоне на счету полузащитника 1 гол и 1 голевой пас в 3 матчах "Динамо" во всех турнирах.

По информации СМИ, наряду с Захаряном "Лацио" рассматривал также в качестве варианта для усиления состава другого футболиста, не являющегося гражданином одной из стран Европейского Союза - 26-летнего японского полузащитника Даити Камаду, который ранее выступал за франкфуртский "Айнтрахт" и в настоящее время является свободным агентом.

Спортдиректор "Лацио" подтвердил срыв трансфера из "Динамо" Захаряна


Серия А Динамо Лацио Захарян Российские трансферы
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