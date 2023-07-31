- Трансфер Захаряна сорвался по причине того, что у нас нет места для игрока не из ЕС, - передает слова Фабиани Sport24.
Ранее спортивный директор "Лацио" Анджело Фабиани подтвердил, что сделка между римским клубом и московским "Динамо" по переходу в итальянский чемпионат 20-летнего атакующего хавбека сборной России Арсена Захаряна не состоится. В текущем сезоне на счету полузащитника 1 гол и 1 голевой пас в 3 матчах "Динамо" во всех турнирах.
По информации СМИ, наряду с Захаряном "Лацио" рассматривал также в качестве варианта для усиления состава другого футболиста, не являющегося гражданином одной из стран Европейского Союза - 26-летнего японского полузащитника Даити Камаду, который ранее выступал за франкфуртский "Айнтрахт" и в настоящее время является свободным агентом.
Спортдиректор "Лацио" подтвердил срыв трансфера из "Динамо" Захаряна
Спортивный директор "Лацио" объяснил причину срыва возможного перехода Захаряна
Спортивный директор римского "Лацио" Анджело Фабиани рассказал, что стало причиной срыва возможной сделки с московским "Динамо" по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"