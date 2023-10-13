"Доволен ли работой Мажича? В принципе, да. Я вижу улучшения. Да, судьи ошибаются и похожие эпизоды трактуют по-разному, но в целом я вижу определенную динамику и положительные моменты. Еще рано делать какие-то выводы", — сказал Дюков.
Критику экспертной комиссии со стороны президента РПЛ Александра Алаева Дюков назвал "рабочим моментом", который уже был улажен.
Известный сербский арбитр Милорад Мажич занимает пост руководителя департамента судейства РФС с июня 2023 года. Во время работы Мажич, продолжающий свою работу, успел обслужить матчи чемпионатов мира и Европы, а также был главным судьёй на игре между "Реалом" и "Ливерпулем" (3:1) в финале Лиги чемпионов 2018 года.
Источник: Sport24.
Дюков: доволен работой Мажича. Вижу улучшения в судействе
Президент РФС Александр Дюков заявил, что доволен работой Милорада Мажича на посту руководителя департамента судейства.
Фото: Сергей Ермохин для РБК