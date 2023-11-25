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Игорь Федотов: Галактионова и Баринова после их слов в матче с "Зенитом" мы не увидим. Казарцев отработал, как маргарин

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Экс-рефери Игорь Федотов прокомментировал заявления о судействе капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова и главного тренера Михаила Галактионова.
Фото: РПЛ
- Галактионова и Баринова после их слов в матче с "Зенитом" мы не увидим. Описание работы Казарцева как позор? Казарцев отработал, как маргарин - ни вредно, ни полезно. Он был никакой. Трактовки у него были кривые. Для меня некоторые карточки непонятны - например, игроку "Крыльев" на 58-й минуте, или почему он не дал карточку Лантратову, когда тот полез бодаться, - передает слова Федотова "Чемпионат".

Встреча 16 тура Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Локомотивом" завершилась вничью со счетом 3:3. "Железнодорожники" выигрывали со счетом 3:1, но пропустили два гола в добавленное время, решающий - с пенальти, назначенного после подсказки ВАР.

После матча капитан "Локомотива" опорный полузащитник Дмитрий Баринов и главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов выступили с резкими заявлениями по поводу судейства, слова Галактионова в телеэфире носили нецензурный характер.

Баринов - боковому судье: для всего футбола - вы позор

Галактионов дал нецензурную оценку судейству матча "Крылья Советов" - "Локомотив" в телеэфире

Локомотив Крылья Советов Галактионов Баринов Федотов И
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