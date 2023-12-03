"На данный момент ЦСКА не контактировал с нами насчет Вальдеса. Если предложение поступит, мы будем готовы рассмотреть трансфер игрока", — сказал Баньос.
29-летний Вальдес выступает за мексиканскую команду с конца 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник, предпочитающий действовать в атаке, принял участие в 12 матчах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Америкой" рассчитан до конца 2026 года.
Напомним, ранее главный тренер армейского клуба Владимир Федотов заявил, что его команде не хватает состава, однако отметил, что ЦСКА сейчас играет за счёт костяка и никаких проблем нет. ЦСКА является действующим победителем Кубка России.
Источник: Sport24.
"Америка" готова продать Вальдеса в ЦСКА
Вице-президент "Америки" Сантьяго Баньос прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику команды Диего Вальдесу.
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