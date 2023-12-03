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Хавбек "Ростова" Уткин - после матча с ЦСКА: видел фото, на котором стою в перерыве в снегу. Смешно

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Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин прокомментировал свое разошедшееся по социальным сетям фото с заснеженной головой, сделанное в перерыве матча 17 тура РПЛ с ЦСКА (0:2).
Фото: МатчТВ
- Не мешало ли, что работники убирали снег во время матча? Спасибо им за работу. Они держали поле в приемлемом состоянии. Да, не совсем получилось, но всё же. Нам они не мешали. Видел ли фото, на котором стою в перерыве в снегу? Я видел фото, да. Это смешно. До этого таких фотографий не было, - передает слова Уткина "РБ Спорт".

В рамках 17 тура Российской премьер-лиги "Ростов" уступил на выезде московскому ЦСКА со счетом 0:2. Матч прошел в условиях очень заснеженного поля при постоянном сильном снегопаде. В перерыве игры полузащитник желто-синих Даниил Уткин давал флеш-интервью, при этом его голова была вся в снегу - фотография занесенного снегом Уткина быстро разошлась по социальным сетям.

Хавбек "Ростова" Уткин - в перерыве матча с ЦСКА: снег в глаза летит, я ничего не вижу!

Ростов ЦСКА Уткин Д
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