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Мостовой: то, что сделал Абаскаль с Беришей - непозволительно. Человек не из футбола

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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал эпизод удаления главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в матче 17 тура РПЛ с "Ахматом" (1:2).
Фото: AFP
- Лишний раз убеждаюсь, что Абаскаль - человек не из футбола. Бериша бежит радуется, выражает эмоции от гола. То, что сделал Абаскаль - это непозволительно, - передает слова Мостового Metaratings.ru.

Матч 17 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Спартак" завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На 35 минуте прямую красную карточку получил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль: испанский специалист схватил двумя руками и швырнул на газон прыгнувшего в праздновании гола в непосредственной близости от него вингера "Ахмата" Бернарда Беришу.

Абаскаль получил красную карточку после пропущенного "Спартаком" гола от "Ахмата". Испанец швырнул на землю Беришу

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Спартак Ахмат Абаскаль Бериша Мостовой
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