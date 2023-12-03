- Это прямое воздействие на участника матча, прямая красная, и дисквалификация тут грозит Абаскалю до шести матчей - это прямое физическое воздействие на соперника. То, что Бериша побежал к трибунам, что это провокация - это желтая карточка, - передает слова Федотова "Чемпионат".
34-летний испанский главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль получил прямую красную карточку на 35 минуте выездной встречи с "Ахматом" в рамках 17 тура Российской премьер-лиги. После пропущенного красно-белыми гола специалист схватил двумя руками вингера грозненцев Бернарда Беришу, который отдал голевую передачу и побежал радоваться неподалеку от скамейки запасных гостей, и швырнул футболиста на газон.
Абаскаль получил красную карточку после пропущенного "Спартаком" гола от "Ахмата". Испанец швырнул на землю Беришу
Экс-арбитр Федотов: за прямое воздействие на Беришу Абаскалю грозит дисквалификация до шести матчей
Экс-рефери Игорь Федотов прокомментировал проступок главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля, за который тот получил прямую красную карточку в матче 17 тура РПЛ с "Ахматом".
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