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Экс-арбитр Федотов: за прямое воздействие на Беришу Абаскалю грозит дисквалификация до шести матчей

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Экс-рефери Игорь Федотов прокомментировал проступок главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля, за который тот получил прямую красную карточку в матче 17 тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: Getty Images
- Это прямое воздействие на участника матча, прямая красная, и дисквалификация тут грозит Абаскалю до шести матчей - это прямое физическое воздействие на соперника. То, что Бериша побежал к трибунам, что это провокация - это желтая карточка, - передает слова Федотова "Чемпионат".

34-летний испанский главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль получил прямую красную карточку на 35 минуте выездной встречи с "Ахматом" в рамках 17 тура Российской премьер-лиги. После пропущенного красно-белыми гола специалист схватил двумя руками вингера грозненцев Бернарда Беришу, который отдал голевую передачу и побежал радоваться неподалеку от скамейки запасных гостей, и швырнул футболиста на газон.

Абаскаль получил красную карточку после пропущенного "Спартаком" гола от "Ахмата". Испанец швырнул на землю Беришу

Спартак Ахмат Абаскаль Бериша Федотов И
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