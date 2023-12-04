- Болельщики "Ахмата" бросили две пластиковые бутылки на прилегающую к полю территорию, а одна из них была брошена на футбольное поле. На 72-й минуте матча - выход за предел техзоны Ромащенко, выход за пределы техзоны физиотерапевта "Ахмата" Данилина, выход за пределы техзоны тренера "Ахмата" Евдокимова. Также рассмотрим удаление главного тренера "Спартака" Абаскаля за агрессивное поведение, Абаскаль приглашен на заседание, - передает слова Григорьянца "Чемпионат".
На 35 минуте матча 17 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Спартак" (2:1) прямую красную карточку получил главный тренер красно-белых - 34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль. После пропущенного его командой гола Абаскаль схватил двумя руками прыгнувшего рядом с ним в праздновании автора результативного паса вингера Бернарда Беришу и швырнул его на газон. Футболист по итогам этого инцидента получил желтую карточку за провоцирующие действия.
Абаскаль получил красную карточку после пропущенного "Спартаком" гола от "Ахмата". Испанец швырнул на землю Беришу
Экс-арбитр Федотов: за прямое воздействие на Беришу Абаскалю грозит дисквалификация до шести матчей
Глава КДК РФС Григорьянц: рассмотрим удаление главного тренера "Спартака" Абаскаля за агрессивное поведение
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие нарушения в матче 17 тура РПЛ "Ахмат" - "Спартак" (2:1) будут рассмотрены на очередном заседании комитета.
Фото: ФК "Спартак"