- Спросил у судьи: "Ты даешь добро играть в такую погоду, а потом свистишь каждый ор, зачем?" Понятно, что будет много возни, будут падать. В такой футбол можно вообще ничего не свистеть. Для меня непонятно, когда пишут, что судья принял решение. Потому что я у него спрашиваю - он говорит, что "я не принимал решение". Кто-то сказал, непонятно. Он сказал: "Это не я принял решение, кто-то сказал", - передает слова Глебова "РБ Спорт".
Матч 17 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Ростов" прошел в Москве на "ВЭБ Арене" 3 декабря 2023 года и завершился победой "армейцев" со счетом 2:0. Игра проходила на сильно заснеженном поле в условиях постоянного мощного снегопада. По информации СМИ, руководство "Ростова" выступило за перенос этой игры на другой день с более подходящей погодой, а окончательное решение о проведении встречи по расписанию было принято незадолго до ее начала главным рефери Рафаэлем Шафеевым.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после игры жестко раскритиковал принявших решение о проведении матча. В связи со своими словами специалист был приглашен на очередное заседание КДК РФС.
Карпин - о матче "Ростова" с ЦСКА: надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Сегодня происходило убийство футбола
Карпин получил приглашение на заседание КДК по итогам матча ЦСКА - "Ростов"
Капитан "Ростова" Глебов: арбитр Шафеев сказал мне, что решение по проведению снежного матча с ЦСКА принимал не он
Опорный полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов рассказал об ответе главного рефери матча 17 тура РПЛ с ЦСКА (0:2) Рафаэля Шафеева на вопрос о принимавшем решение по проведению игры.
Фото: ФК "Ростов"