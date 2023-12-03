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Карпин - о матче "Ростова" с ЦСКА: надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Сегодня происходило убийство футбола

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в заснеженном выездном матче 17 тура РПЛ против ЦСКА (0:2).
Фото: РПЛ
- Чего тут говорить? Понравился вам футбол? Это не футбол. Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Это не футбол. Я не знаю, кто принял это решение. Для чего переходили на "осень-весна"? Чтобы на такую хрень смотреть? Сегодня происходило убийство футбола. Кому это надо? Иностранцам, думаете, нравится в такую погоду играть? - передает слова Карпина "Чемпионат".

Матч 17 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Ростов" прошел 3 декабря в Москве и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. На 4 минуте игры первый гол красно-синих забил Федор Чалов, реализовавший пенальти за нарушение Мохаммада Мохеби против Аббосбека Файзуллаева. На 69 минуте Виктор Мендес с передачи Чалова удвоил счет.

Матч проходил на сильно заснеженном поле в условиях постоянного снегопада. По данным СМИ, решающим при принятии окончательного решения о проведении игры стало мнение главного арбитра Рафаэля Шафеева.

Ростов ЦСКА Карпин
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