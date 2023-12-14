Главным тренером возрождаемой второй команды "Спартака" может стать экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, сообщают СМИ. В настоящее время специалист возглавляет выступающую в Дивизионе Б Второй лиги петербургскую "Звезду".
По данным источника, "Спартак" ведёт переговоры с петербуржцами о переходе в "Спартак-2" не только Комбарова, но и части игроков клуба.
В мае 2022 года вторая команда "Спартака" была закрыта по инициативе спортивного директора Луки Каттани. Ранее появлялась информация, что с сезона-2024 "Спартак-2" может быть возрождён и заявлен в Дивизион Б Второй лигу, перешедший на календарную систему "весна-осень".
Источник: Metaratings.ru
Комбаров может прийти в "Спартак-2" с игроками из петербургской "Звезды"
По данным СМИ, экс-защитник "Спартака" и главный тренер "Звезды" Дмитрий Комбаров может возглавить возрождаемый "Спартак-2", перейдя в него с несколькими игроками петербургского клуба.
Фото: РИА Новости