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"Локомотив" может продлить Леонченко 15 декабря. Шпинёв связывал с его уходом переговоры по Миранчуку и Жемалетдинову

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По данным СМИ, 15 декабря совет директоров "Локомотива" будет решать вопрос о продлении контракта с генеральным директором клуба Владимиром Леонченко.
Фото: ФК "Локомотив"
В пятницу 15 декабря в московском "Локомотиве" состоится заседание совета директоров, сообщают СМИ. По данным источника, на нём с высокой вероятностью будет вынесено решение о продлении контракта с генеральным директором красно-зелёных Владимиром Леонченко.

Леонченко работает в этой должности с декабря 2020 года, в качестве его возможных преемников в СМИ назывались кандидатуры экс-защитника и директора департамента развития молодёжного футбола "Локомотива" Бориса Ротенберга, а также гендиректора тульского "Арсенала" Александра Зотова.

Ранее агент атакующих полузащитников "Локомотива" Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинёв связывал возможное продление контрактов футболистов с уходом из клуба Леонченко.

Источник: "Чемпионат"

Агент Шпинев: конкретика по продлению Миранчука и Жемалетдинова будет, если гендиректор Леонченко покинет "Локомотив"

Локомотив Леонченко Миранчук Ан Жемалетдинов Шпинев
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