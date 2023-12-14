В пятницу 15 декабря в московском "Локомотиве" состоится заседание совета директоров, сообщают СМИ. По данным источника, на нём с высокой вероятностью будет вынесено решение о продлении контракта с генеральным директором красно-зелёных Владимиром Леонченко.
Леонченко работает в этой должности с декабря 2020 года, в качестве его возможных преемников в СМИ назывались кандидатуры экс-защитника и директора департамента развития молодёжного футбола "Локомотива" Бориса Ротенберга, а также гендиректора тульского "Арсенала" Александра Зотова.
Ранее агент атакующих полузащитников "Локомотива" Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинёв связывал возможное продление контрактов футболистов с уходом из клуба Леонченко.
Источник: "Чемпионат"
Агент Шпинев: конкретика по продлению Миранчука и Жемалетдинова будет, если гендиректор Леонченко покинет "Локомотив"
"Локомотив" может продлить Леонченко 15 декабря. Шпинёв связывал с его уходом переговоры по Миранчуку и Жемалетдинову
По данным СМИ, 15 декабря совет директоров "Локомотива" будет решать вопрос о продлении контракта с генеральным директором клуба Владимиром Леонченко.
Фото: ФК "Локомотив"