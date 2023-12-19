- С Серафимычем у меня отличные отношения. Знаю эту ситуацию - кто-то что-то как-то повлиял. Но кто конкретно и как, не знаю. Если бы была моя воля, с удовольствием бы вернул Серафимыча. Это мясное чудовище всегда со мной спорит! Мы с ним дружно, тепло общаемся в гримёрке! То, что вы видите на экранах - 10% того, что мы исполняем за эфиром, - передаёт слова Быстрова "РБ Спорт".
В ноябре 2023 года бывший защитник московского "Спартака", "Динамо" и сборной Советского Союза Евгений Ловчев сообщил, что руководство телеканала "Матч ТВ" вынесло негласный запрет на его приглашения в футбольные студии. До этого Ловчев выступал в роли футбольного телеэксперта в течением многих лет. Экс-полузащитник петербургского "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров после завершения карьеры футболиста также нередко приглашается на телевидение в качестве эксперта.
Аршавин: просили у “Матч ТВ” вернуть Ловчева на канал
Быстров - о "бане" Ловчева на ТВ: с удовольствием вернул бы Серафимыча. Это мясное чудовище всегда со мной спорит!
Экс-полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал отказ телеканала "Матч ТВ" от приглашений в качестве телеэксперта экс-защитника "Спартака" Евгения Ловчева.
Фото: "КП"