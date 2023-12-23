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Фролов - об идее сыграть нападающим "Крыльев": мне бы выйти хоть куда-нибудь со скамейки

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Голкипер самарских "Крыльев Советов" Евгений Фролов прокомментировал идею сыграть в нападении своей команды.
Фото: "Матч ТВ"
"В настоящем матче мне бы выйти хоть куда-нибудь со скамейки. В каких-то выхожу. Но хотелось бы почаще", - цитирует Фролова "СЭ".

Напомним, что голкипер перед матчем звезд Кубка России заявил о желании сыграть в нападении. В текущем сезоне 35-летний Фролов принял участие в двух матчах Кубка России и пропустил четыре мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Евгения в 150 тысяч евро. "Крылья Советов" ушли на зимнюю паузу, занимая шестое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего "Краснодара" - 9 очков.

Крылья Советов Фролов
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