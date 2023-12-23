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Вратарь "Крыльев Советов" Фролов: хочется, чтобы Акинфеев играл как можно дольше. А я бы хотел и Буффона переплюнуть

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Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов ответил на вопрос о том, как долго он планирует играть.
Фото: Getty Images
- Строю ли я свои карьерные планы так же далеко, как Акинфеев, который сказал, что будет играть до 2028 года? Нет. Но хочется, чтобы Игорь играл как можно дольше. Буду за него только рад. А я бы хотел даже Буффона переплюнуть. Здоровье позволяет. Настроение, самочувствие - всё в порядке, - передаёт слова Фролова Sport24.

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон закончил играть в футбол на профессиональном уровне в 2023 году в возрасте 45 лет. Большую часть игровой карьеры Буффон провёл в составе туринского "Ювентуса". 37-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев всю свою карьеру выступает за "армейцев", во взрослый состав которых попал весной 2003 года.

Голкиперу "Крыльев Советов" Евгению Фролову 35 лет. В текущем сезоне на его счету 2 матча в Кубке России, в которых он пропустил 4 мяча.

Крылья Советов ЦСКА Акинфеев Буффон Фролов
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