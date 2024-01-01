"На данный момент нам ничего не известно о конкретном интересе к Азмуну из России. По крайней мере, информация об этом пока не дошла до нас. Тем не менее, я думаю, что российские клубы не забывают про Сердара", - приводит слова Дурна "РБ Спорт".
На данный момент права на Азмуна принадлежат немецкому "Байеру", но игрок выступает в аренде в итальянской "Роме". В текущем сезоне Сердар сыграл в 13-ти матчах за "Рому" и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает иранца в 10 миллионов евро. Контракт 29-летнего иранца с "Байером" истекает в июне 2024 года. Напомним, что Азмун является четырехкратным чемпионом России в составе петербургского "Зенита".
Агент Азмуна: я думаю, что российские клубы не забывают про Сердара
Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы Сердара Азмуна, прокомментировал слухи об интересе российских клубов к иранскому нападающему.
Фото: Global Look Press