Грозненский "Ахмат" собрался в турецком Белеке. На 8-е и 9-е января клубом запланирован медицинский осмотр, после чего команда приступит к подготовке к весенней части сезона в РПЛ. Все три сбора "Ахмата" пройдут в Турции. Клуб планирует провести в январе-феврале 8 контрольных встреч.
По итогам первой части чемпионата "Ахмат" занимает 13-е место и располагается в зоне стыковых матчей. В активе грозненцев 17 очков в 18-ти матчах. Отставание от 12-й строчки составляет 2 очка.
Источник: Telegram-канал "Ахмата"
Игроки "Ахмата" проходят медосмотр в Турции
Футбольный клуб "Ахмат" вышел из отпуска и уже отправился на первый сбор.
Фото: Telegram-канал "Ахмата"