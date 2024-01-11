- Не знаю, зачем Глушаков "Ростову". Для меня это загадка. Неочевидное усиление. Хотя, может, в центре что-то и сможет наладить. Честно говоря, не понимаю, зачем он нужен "Ростову". И староват для РПЛ, и не длинноват, - передаёт Червиченко "Чемпионат".
Ранее стало известно, что экс-хавбек московского "Спартака" и действующий полузащитник "Спартака" из Костромы Денис Глушаков, которому в конце января исполнится 37 лет, отправится на первый тренировочный сбор с "Ростовом". По словам футболиста, он просто договорился с главным тренером жёлто-синих Валерием Карпиным потренироваться с его командой, и это не означает, что он подпишет с дончанами контракт.
Глушаков: договорились с Карпиным, что поеду на сбор с "Ростовом". Подпишу ли контракт? Время покажет
Червиченко: для меня загадка, зачем Глушаков "Ростову". И староват для РПЛ, и не длинноват
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал присутствие полузащитника костромского "Спартака" Дениса Глушакова на сборах "Ростова".
Фото: Sportbox