Агент Ахметова: мне рассказали, что Галицкий назвал почётным для себя переход игрока "Краснодара" в "Зенит"

- Один товарищ, который хорошо общается с Галицким, позвонил после трансфера и дословно передал слова Сергея Николаевича: "Ильзат пошёл не абы куда, а в "Зенит". Для меня почётно, что на игрока "Краснодара" обратили внимание и пригласили". Это достойно уважения, - приводит слова Гегечкори "Чемпионат".
Ранее официальные телеграм-канала "Зенита" и "Краснодара" сообщили о состоявшемся трансфере 25-летнего атакующего полузащитника чёрно-зелёных Ильзата Ахметова в состав сине-бело-голубых. По информации пресс-службы "быков", футболист активировал опцию своего контракта, позволяющую его расторгнуть при условии выплаты фиксированной финансовой компенсации.
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Агент полузащитника Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори рассказал о переданных ему словах президента "Краснодара" Сергея Галицкого по поводу перехода игрока в "Зенит".
Фото: РБК