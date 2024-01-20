"Спартак" — непростой клуб, будет давление. Как игрок он испытывал давление много раз, но тренерство — совсем другое. От него будут требовать результата. Скоро увидим Комбарова седым, скорее всего. Столько нервов будет съедать работа", - приводит слова Ещенко "Чемпионат".
Решение о возрождении второй команды "Спартака" было принято в конце 2023 года. Вчера, 19 января, было официально объявлено о том, что Дмитрий Комбаров стал главным тренером "Спартака-2". В следующем сезоне клуб будет заявлен для выступления во Второй Лиге. Комбаров выступал за "Спартак" c 2010 по 2019 год, полузащитник провел за клуб 274 матча - больше только у Егора Титова.
Ещенко - о назначении Комбарова главным тренером "Спартака-2": скоро увидим Дмитрия седым, скорее всего
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о назначении Дмитрия Комбарова на пост главного тренера "Спартака-2".
Фото: ФК "Спартак"