Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм
Брентфорд
20:30
Ноттингем ФорестНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
16:00
Лас-ПальмасНе начат
Вильярреал
18:15
МальоркаНе начат
Валенсия
20:30
АтлетикНе начат
Сельта
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рома
20:00
ВеронаНе начат
Удинезе
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
17:30
ХоффенхаймНе начат
Кёльн
17:30
Боруссия ДНе начат
Хайденхайм
17:30
ВольфсбургНе начат
Дармштадт
17:30
АйнтрахтНе начат
Бохум
17:30
ШтутгартНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Кубок Франции

Новости
Родез
19:30
МонакоНе начат
Орлеан
22:45
ПСЖНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Аль-АхдудНе начат

Ещенко - о назначении Комбарова главным тренером "Спартака-2": скоро увидим Дмитрия седым, скорее всего

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о назначении Дмитрия Комбарова на пост главного тренера "Спартака-2".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" — непростой клуб, будет давление. Как игрок он испытывал давление много раз, но тренерство — совсем другое. От него будут требовать результата. Скоро увидим Комбарова седым, скорее всего. Столько нервов будет съедать работа", - приводит слова Ещенко "Чемпионат".

Решение о возрождении второй команды "Спартака" было принято в конце 2023 года. Вчера, 19 января, было официально объявлено о том, что Дмитрий Комбаров стал главным тренером "Спартака-2". В следующем сезоне клуб будет заявлен для выступления во Второй Лиге. Комбаров выступал за "Спартак" c 2010 по 2019 год, полузащитник провел за клуб 274 матча - больше только у Егора Титова.

Спартак Спартак-2 Комбаров Д. Ещенко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится