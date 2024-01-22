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Гендиректор "Спартака" Малышев: из "Кадиса" по поводу Абаскаля к нам не обращались

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Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев рассказал о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, ставшего объектом возможного интереса испанского "Кадиса".
Фото: Getty Images
- Гильермо - наш тренер. Работаем дальше. Из "Кадиса" к нам не обращались, - передаёт слова Малышева "СЭ".

Ранее в испанских СМИ появлялась информация о вероятном желании руководства идущего в зоне вылета Ла Лиги "Кадиса" назначить главным тренером 34-летнего испанского наставника московского "Спартака" Гильермо Абаскаля. При этом сам Абаскаль подтвердил, что продолжает работу во главе красно-белых.

Гильермо Абаскаль: я остаюсь в "Спартаке"

Спартак Кадис Абаскаль Малышев
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