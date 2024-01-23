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Агент: Барач останется в “Крыльях” до конца сезона

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Агент Стипе Лапич, представляющий интересы защитника “Крыльев Советов” Матео Барача, высказался о будущем своего клиента в самарской команде.
Фото: РПЛ
– Матео останется в “Крыльях” до конца сезона, — приводит слова Лапича “РБ Спорт”.

Напомним, 29-летний Матео Барач имеет действующее трудовое соглашение с самарскими “Крыльями Советов” до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 700 тысяч евро. В текущем сезоне хорватский футболист принял участие в 12 играх “волжан”.

Крылья Советов Барач
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