– Матео останется в “Крыльях” до конца сезона, — приводит слова Лапича “РБ Спорт”.
Напомним, 29-летний Матео Барач имеет действующее трудовое соглашение с самарскими “Крыльями Советов” до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 700 тысяч евро. В текущем сезоне хорватский футболист принял участие в 12 играх “волжан”.
Агент: Барач останется в “Крыльях” до конца сезона
Агент Стипе Лапич, представляющий интересы защитника “Крыльев Советов” Матео Барача, высказался о будущем своего клиента в самарской команде.
Фото: РПЛ